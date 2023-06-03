Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил званием "чмоня недели" певицу, блогершу, жену одиозного дилера Юрия Чернецкого Инну Воронову.

Ведущий напомнил, что недавно Воронова объявляла сбор на 4 млн грн, чтобы внести залог за любимого, которого "безбожно бросили за решетку" за торговлю запрещенными веществами.

"На днях она снова о себе напомнила. Инна стала одной из четырех блогеров, которым пришла в голову "гениальная" просто идея снять работу ПВО во время массированной атаки 16 мая и еще и обозначить свою геолокацию. СБУ быстро отреагировала на такую ​​затею, провела обыск у деятелей, вручила подозрение, и теперь им светит до 8 лет лишения свободы. После инцидента Воронова записала видеоизвинение, в котором не просто покаялась, а еще и пожаловалась", - рассказал Слава Демин.

Слава Демин добавил, что скандальная блогерша Воронова не может понять, почему прилетело ей, а, например, ее соседке Ксении Мишиной — нет, хотя она тоже в тот вечер публиковала фото, где видны вспышки работы ПВО.

"Оказывается, блогерша и актриса — соседки, поэтому Воронова никак не может успокоиться. Хотя Ксения на самом деле не размещала свою геолокацию. Ну и Воронова пожаловалась, что Мишину почему-то никто не трогает, и предположила, что все это из-за ее связей. В видео она назвала себя маленькой девочкой, которая пугается каждого шороха. Еще одна, знаете, маленькая девочка... Ой, давайте закончим с ней", - подчеркнул Слава Демин.

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Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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