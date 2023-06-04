Українська актриса Ольга Сумська висловилася про досить важливу тему, яка сколихнула українців останніми днями.

Ольга Сумська показала кадри, що немало розлютили укринців на тлі скандалу, що вибухнув. Через те, що притулок під час тривоги було закрито, померло багато людей і дитина в тому числі.

«Охоронець поліклініки у Деснянському районі Києва визнав свою провину. Каже, що не встиг відчинити двері до будівлі. Не вистачило часу. Як тільки він ішов відчиняти двері, пролунав вибух.

Керівник поліклініки та його заступник свою провину заперечують: кажуть, саме укриття було відкрито, але вхід до нього розташований усередині поліклініки, яку не відкрив саме охоронець.

Охоронця відправили до СІЗО на 2 місяці, а керівника поліклініки під цілодобовий домашній арешт.

«Чому тільки після загибелі людей почали перевіряти укриття? І хіба тільки цей охоронець винен у тому, що трапилося? Жахлива безвідповідальність! Як можна було не проконтролювати стан і наявність укриттів за більш ніж РІК? Це прямий обов'язок зв'язку керівників районів, директорів установ, поліклінік, шкіл та інших» - обурилася Сумська.

У мережі також підтримали загальне обурення:

«Залишили б бідного охоронця вже у спокої, людина й так у стресі. Як завжди винен маленький чоловік, всі шановані білі й пухнасті, а в настанову когось треба покарати;

У цьому не охоронець винен, а те, що через рік війни всі бомбосховища закриті, і ніхто не контролює це належним чином! Знайшли крайнього, боляче дивитись!;

Взяв на себе провину людина, яка просто не відкупиться, а керівництво зобов'язане не лише роздавати накази, а й контролювати їхнє виконання».

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