Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем після 24 лютого служить у лавах ЗСУ і щодня ризикує своїм життям.

Іноді Даніель Салем ділиться кадрами, на яких можна побачити його побратимів і фронтові будні, пише Politeka.net.

На цей раз Даніель Салем показав кадри, в яких умовах він та інші бійці, які борються з російськими окупантами, відпочивають.

"Якщо що, ось я", - підписав кадр Салем, на якому він зображений сплячим на дерев'яних палетах на підлозі.

У повному обмундируванні, підклавши під голови рюкзаки, українські захисники намагаються відпочити перед новим завданням.

На ще одному відео Даніель Салем показав кілька секунд, знятих під час переправи.

"Плавки забули", - пожартував Даніель Салем.

Раніше стало відомо, що Даніель Салем отримав кілька травм на передовій.

Так, через контузію Салем частково втратив слух. Пізніше Даніель Салем потрапив на лікарняне ліжко через поранення спини – ворожа куля поцілила у бронежилет.

Також Даніель Салем розповідав, як встиг попрощатися з життям - під час виконання одного з бойових завдань він відстав від своїх побратимів і майже 27 годин провів один, лежачи на спині в крихітному окопі.

Найстрашніше для нього, казав Салем, це опинитися в полоні.

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