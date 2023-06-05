Життя цих українських діток обірвалося на Миколаївщині після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

За словами Віталія Кіма, на території області назавжди обірвалися життя 19 безневинних дітей, пише Politeka.net.

Кім також висловив впевненість, що кожний причетний за злочин відповість за свої діяння.

18 дітей загинули на Миколаївщині внаслідок травм від нелюдяних обстрілів та підступних мінувань військами рф, а сердечко однієї дитини не витримало отриманої психологічної травми після почутих вибухів.

Так, трирічний Ростислав Присяженко загинув після вибуху в місті Очаків Очаківської громади. Смерть настала наступного дня в лікарні, внаслідок прогресування легенево-серцевої недостатності. Серце хлопчика не витримало психологічної травми після вибухів в Очаків.

Ростислав мріяв стати пожежником, захищати і рятувати людей.

Трирічна Аріна Бутим загинула у селі Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок вибуху снаряду біля дому дівчинка отримала поранення не сумісні з життям. Жертвою страшного вибуху також стала сестра Аріни.

Дев’ятирічна Софія Шелига загинула разом з усією родиною в селі Велике Артакове Березнегуватської громади. О 04:00 внаслідок обстрілу один із снарядів влучив у підвал будинку, де ховалася сім’я.

А обстріл села Новопетрівка Широківської громади обірвав життя відразу трьох сестричок - Світлани Слободенюк, 16 років, Ангеліни Слободенюк, 12 років і Вікторії Слободенюк, 14 років.

Коментуючи страшні трагедії і фото діток, які вже ніколи не подорослішають, українці діляться своїм горем і висловлюють слова співчуття родинам, які втратили синів і донечок.

Також користувачі соцмереж пишуть, що насправді дітей на Миколаївщині загинуло більше.

«Разом з В'ячеславом Гищаком загинула його подруга. Набагато більше дітей загинуло в нашій області. Вічна пам'ять»,

«Мої співчуття рідним. В мене сина в Одесі 17.05.23 вбило осколком збитої клятої рашистької ракети», «Боже, яке горе батькам… Обірвані дитячі долі… Тій нації нелюдів не місце на цій землі»,

«Це нестерпний біль, який не передати словами! Співчуття батькам та рідним! Сумуємо разом з вами! Вічна пам'ять невинно загиблим діткам!»,

«Дуже шкода невинних діток. Царство небесне їм. Співчуття батькам. Смерть ворогам. Нехай горять в пеклі», «Бідні дітки та батьки...царство небесне янголяткам».

Жертвами повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала щонайменше 481 дитина, ще 971 дитина отримала поранення.

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