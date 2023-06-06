Лейбл подає позов проти музиканта за те, що він виступив на благодійному концерті.

Протистояння між співаком Антоном Velboi (раніше відомим як Wellboy) та музичним лейблом Papa Music загострюється, призводячи до судового розгляду.

Український артист Wellboy потрапив у скандал після гучних звинувачень у бік проюсерського центру, з яким офіційно співпрацював.

Papa Music подає до суду на артиста, звинувачуючи його у порушенні авторських прав. Лейбл подає позов проти музиканта за те, що він виступив на благодійному концерті в NAVY та виконав композиції зі свого старого репертуару, включаючи хіт "Гусі". Однак після розриву контракту з лейблом Антон не мав дозволу на такі виступи. Крім того, між співаком і Papa Music немає жодних угод щодо цього.

На відео можна побачити, як Velboi виконує свій хіт "Гусі".

«Антон не має права виконувати свої старі пісні. Усі права на музичні твори належать музичному лейблу Papa Music. На сьогоднішній день не було досягнуто жодних угод між лейблом та Антоном чи його представниками. Ми готуємо позов до суду» – такий коментар дали для "Культурної Пральні" представники продюсерського центру.

Зазначимо, що конфлікт між Velboi та Papa Music розпочався у квітні.

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