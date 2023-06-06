Противостояние между певцом Антоном Velboi (ранее известным как Wellboy) и музыкальным лейблом Papa Music обостряется, приводя к судебному разбирательству.
Украинский артист Wellboy попал в скандал после громких обвинений в сторону проюсерского центра, с которым официально сотрудничал.
Papa Music подает в суд на артиста, обвиняя его в нарушении авторских прав. Лейбл подает иск против музыканта за то, что он выступил на благотворительном концерте в NAVY и исполнил композиции из своего старого репертуара, включая хит "Гуси". Однако после разрыва контракта с лейблом у Антона не было разрешения на такие выступления. Кроме того, между певцом и Papa Music нет никаких соглашений на этот счет.
На видео можно увидеть, как Velboi исполняет свой хит "Гуси".
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«Антон не имеет права исполнять свои старые песни. Все права на музыкальные произведения принадлежат музыкальному лейблу Papa Music. На сегодняшний день не было достигнуто никаких соглашений между лейблом и Антоном или его представителями. Мы готовим иск в суд» – такой комментарий дали для "Культурной Прачечной" представители продюсерского центра.
Отметим, что конфликт между Velboi и Papa Music начался в апреле.
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