Лейбл подает иск против музыканта за то, что он выступил на благотворительном концерте.

Противостояние между певцом Антоном Velboi (ранее известным как Wellboy) и музыкальным лейблом Papa Music обостряется, приводя к судебному разбирательству.

Украинский артист Wellboy попал в скандал после громких обвинений в сторону проюсерского центра, с которым официально сотрудничал.

Papa Music подает в суд на артиста, обвиняя его в нарушении авторских прав. Лейбл подает иск против музыканта за то, что он выступил на благотворительном концерте в NAVY и исполнил композиции из своего старого репертуара, включая хит "Гуси". Однако после разрыва контракта с лейблом у Антона не было разрешения на такие выступления. Кроме того, между певцом и Papa Music нет никаких соглашений на этот счет.

На видео можно увидеть, как Velboi исполняет свой хит "Гуси".

«Антон не имеет права исполнять свои старые песни. Все права на музыкальные произведения принадлежат музыкальному лейблу Papa Music. На сегодняшний день не было достигнуто никаких соглашений между лейблом и Антоном или его представителями. Мы готовим иск в суд» – такой комментарий дали для "Культурной Прачечной" представители продюсерского центра.

Отметим, что конфликт между Velboi и Papa Music начался в апреле.

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