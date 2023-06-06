Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту.

Другий - на одну з центральних вулиць міста, Римарську.

«Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів», - повідомив Терехов.

На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

«Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська - все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися», - додав Терехов.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗС України повідомили, що уночі 6-го червня 2023 року в період з 00.30 по 04.00 год окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку столиці.

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