Підрив Каховської ГЕС – це черговий воєнний злочин російських терористів, це екоцид.

Про це, як пише Politeka.net, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, президент Володимир Зеленський збирає РНБО.

«Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їх дії несуть загрозу для ЗАЕС», - підкреслив Єрмак.

Тим часом стало відомо, що росіяни також підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті за тривогою для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон - острів Корабел.

Додамо, що низка населених пунктів на Херсонщині вже повністю або частково затоплені.

Мікрорайон Корабел в Херсоні з метою безпеки знеструмлено. Протягом кількох годин обмежать і газопостачання

В ОП зазначають, що підрив Каховської ГЕС – це спроба росіян зірвати наступ Сил оборони.

В мережі також з’явилися супутникові знімки підірваної ГЕС.

У свою чергу керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що підтоплення Кінбурськоі коси за даними ДСНС не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом.

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Також повідомлялось про наслідки підриву Каховської ГЕС.