Об этом, как пишет Politeka.net, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, президент Владимир Зеленский собирает СНБО.

«Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС», - подчеркнул Ермак.

Между тем, стало известно, что россияне также взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Добавим, что ряд населенных пунктов в Херсонской области уже полностью или частично затоплены.

Микрорайон Корабел в Херсоне в целях безопасности обесточен. В течение нескольких часов ограничат и газоснабжение

В ОП отмечают, что подрыв Каховской ГЭС – попытка россиян сорвать наступление Сил обороны.

В сети также появились спутниковые снимки взорванной ГЭС.

В свою очередь, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что подтопления Кинбургской косы по данным ГСЧС не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно полуостров стать островом.

Последние новости Украины:

Объявлена ​​масштабная эвакуация после подрыва Каховской ГЭС.

оккупанты ударили по Киеву десятками ракет.

Также сообщалось о последствиях подрыва Каховской ГЭС.