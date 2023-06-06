Об этом, как пишет Politeka.net, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, президент Владимир Зеленский собирает СНБО.
«Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС», - подчеркнул Ермак.
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Между тем, стало известно, что россияне также взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.
Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.
Добавим, что ряд населенных пунктов в Херсонской области уже полностью или частично затоплены.
Микрорайон Корабел в Херсоне в целях безопасности обесточен. В течение нескольких часов ограничат и газоснабжение
В ОП отмечают, что подрыв Каховской ГЭС – попытка россиян сорвать наступление Сил обороны.
В сети также появились спутниковые снимки взорванной ГЭС.
В свою очередь, руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что подтопления Кинбургской косы по данным ГСЧС не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно полуостров стать островом.
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Объявлена масштабная эвакуация после подрыва Каховской ГЭС.
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