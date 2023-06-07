У Міноборони України офіційно повідомили, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, пише Politeka.net.
«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів», - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, ворог на Бахмутському напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції.
«Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту», - додала Маляр.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Вже ніколи не зможуть будувати": українцям розкрили реальну ситуацію з російськими ракетами та літаками
Було тихо, а згодом студенти почули вибух: подробиці трагедії в Національному університеті
"Вже повністю або частково затоплено": населені пункти швидко йдуть під воду, зникає електрика і газ
Трагедія на річці Південний Буг, врятувати вдалося не всіх дітей: "На жаль…"
Також представниця Міноборони повідомила, що «вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.
«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням.
Вся місцевість довкола - це фактично укріп.район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», - підкреслила Маляр.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зробив заяву щодо ситуації на Бахмутському напрямку.
Останні новини України:
Наслідки підриву Каховської ГЕС виявилися ще страшнішими.
Також повідомлялось про термінове попередження, яку воду тепер ни в якому разі не слід пити.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни наступають - на яких напрямках.