У Міноборони України офіційно повідомили, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ, пише Politeka.net.

«За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів», - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог на Бахмутському напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції.

«Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту», - додала Маляр.

Також представниця Міноборони повідомила, що «вагнерівці» залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.

«Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням.

Вся місцевість довкола - це фактично укріп.район. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально», - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зробив заяву щодо ситуації на Бахмутському напрямку.

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