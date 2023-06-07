Популярний український співак Артем Пивоваров і його команда все ж таки змогли порадувати фанатів незважаючи на витівки росіян.

Російські пропагандисти двічі зірвали концерт українського співака Артема Пивоварова, запустивши неправдиві звинувачення на його адресу, пов'язані з ультраправою ідеологією. Пивоваров намагався зробити все можливе, щоб концерт все ж таки відбувся у швейцарському місті Цюріх, але в результаті подію довелося перенести на осінь.

Співак обіцяє зробити все необхідне, щоб провести концерт і продовжує боротися за свою правду.

Після відмови місцевої влади та поліції дозволити проведення концерту на новому майданчику, Пивоваров вирішив не залишати Швейцарію та порадувати своїх шанувальників. У результаті, хоч і імпровізовано, але міні-концерт все ж таки відбувся прямо на вулиці біля озера, де музикант зібрав своїх фанатів.

Артем Пивоваров виступив перед присутніми та дякував їм за підтримку. Він звернувся до них, розповівши про ситуацію в Україні та про те, як його називають нацистом.

«Сподіваюся, ви розумієте ситуацію у нашій країні! Ми маємо благодійну місію заради України! Є різниця між українськими воїнами та нацистами! Вони боронять нашу країну! А чи не захоплюють чужу! Але ми продовжуємо боротися за свою свободу всіма можливими способами», - наголосив артист.

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