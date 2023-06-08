Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася емоційним відео після звістки про затоплення будинків українців. Наразі досі евакуюють постраждалих громадян та розшукують тварин.

«Дякую нашим рятувальникам! Господи, Херсон, Олешки, Гола Пристань, мешканці Херсонщини! Тільки тримайтеся, рідні! – на емоціях написала Ольга Сумська.

Як відомо, артистка давно займається допомогою постраждалої тварини, завжди підтримує волонтерів та збирає засоби для харчування у притулках.

«Я не можу повірити, що це відбувається...; Такої ненависті як до них я ще не відчувала!!; Господи! Яка біда! Це не неможливо дивитися без сліз... 😢; Господи, за що цей жах бідним українцям! 😢Бідні люди, тварини💔».

Також Ольга показала кадри, що немало розлютили укринців на тлі скандалу, що вибухнув. Через те, що притулок під час тривоги було закрито, померло багато людей і дитина в тому числі.

«Чому тільки після загибелі людей почали перевіряти укриття? І хіба тільки цей охоронець винен у тому, що трапилося? Жахлива безвідповідальність! Як можна було не проконтролювати стан і наявність укриттів за більш ніж РІК? Це прямий обов'язок зв'язку керівників районів, директорів установ, поліклінік, шкіл та інших» - обурилася Сумська.

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