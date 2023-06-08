Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась эмоциональным видео после известия о затоплении домов украинцев. Сейчас до сих пор эвакуируют пострадавших граждан и разыскивают животных.

«Спасибо нашим спасателям!!! Господи, Херсон, Олешки, Гола Пристань, жители Херсонщины! Только держитесь, родные!» - на эмоциях написала Ольга Сумская.

Как известно, артистка давно занимается помощью пострадавшим животным, всегда поддерживает волонтеров и собирает средства для пропитания в приютах.

«Я не могу поверить что это происходит...; Такой ненависти как к ним я еще не чувствовала!!; Господи! Какая беда! Это не невозможно смотреть без слез... 😢; Господи, за что этот ужас бедным украинцам! 😢Бедные люди, животные💔».

Также Ольга показала кадры, немало разозлившие укринцев на фоне разразившегося скандала. Из-за того, что убежище во время тревоги было закрыто, умерли многие люди и ребенок в том числе.

«Почему только после гибели людей стали проверять укрытие? И разве только этот охранник виновен в случившемся? Ужасная безответственность!!!Как можно было не проконтролировать состояние и наличие укрытий за более чем ГОД? Это прямой обязанность связь руководителей районов, директоров учреждений, поликлиник, школ и остальных» - возмутилась Сумская.

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