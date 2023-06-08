Дитинці, яку вирішили продати як товар, не виповнилось навіть року.

Як розповіли в Офісі Генерального прокурора, у квітні 2022-го року жінка вдома таємно народила хлопчика.

Вже наступного дня після пологів вона віддала дитину своїй подрузі – мешканці Волині. Коли дитині було 11 місяців, він став зайвим своїй піклувальниці, тому жінка вирішила його продати за 30 тис доларів США.

Угода повинна була відбутись у березні 2023-го року. Але все пішло не за планом 26-річної дівчини.

«У березні 2023 року під час передачі дитини покупцю у Луцьку її затримали», - розповіли в прокуратурі.

І от дика історія отримала продовження - прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

Дівчині загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дитина наразі перебуває у лікарняному закладі.

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