Як розповіли в Офісі Генерального прокурора, у квітні 2022-го року жінка вдома таємно народила хлопчика.
Вже наступного дня після пологів вона віддала дитину своїй подрузі – мешканці Волині. Коли дитині було 11 місяців, він став зайвим своїй піклувальниці, тому жінка вирішила його продати за 30 тис доларів США.
Угода повинна була відбутись у березні 2023-го року. Але все пішло не за планом 26-річної дівчини.
«У березні 2023 року під час передачі дитини покупцю у Луцьку її затримали», - розповіли в прокуратурі.
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І от дика історія отримала продовження - прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).
Дівчині загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Дитина наразі перебуває у лікарняному закладі.
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