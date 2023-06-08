Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, в апреле 2022 года женщина дома тайно родила мальчика.
Уже на следующий день после родов она отдала ребенка своей подруге – жительнице Волыни. Когда ребенку было 11 месяцев, он стал лишним своей попечительнице, поэтому женщина решила его продать за 30 тысяч долларов США.
Соглашение должно было состояться в марте 2023 года. Но все пошло не по плану 26-летней девушки.
«В марте 2023 года во время передачи ребенка покупателю в Луцке ее задержали», – рассказали в прокуратуре.
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И вот дикая история получила продолжение – прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту торговли людьми, совершенной в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 149 УК Украины).
Девушке грозит лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ребенок находится в больничном учреждении.
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