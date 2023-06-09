Українська співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" показала як підібрала вбрання, але нарвалася на критику.

Слава Камінська з "НеАнгелів" показала, як вирішила приміряти вбрання, поділившись враженнями. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Пам'ятаю, як колись ми обговорювали стиль європейців. На той момент, мені здавалося, що вони одягаються, як завгодно, а насправді, одягаються вони, як зручно. Мені, наприклад, зручно гуляти в нічні за 10€ Вай нот ?", - написала Слава Камінська з "НеАнгелів" у публікації.

Фанати поставили лайки та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":

"На тлі подій у країні, такий пост. Повна неадекватність",

"Чудова нічнушка на такій красуні".

Варто зазначити, що через величезну кількість хейту зірка вирішила стерти коментарі та закрити їх. Слава Камінська – успішна українська співачка, яка стала успішною у групі "НеАнгели", але після 15 років роботи колектив розпався. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артистка з дітьми виїхала до Нідерландів, де перебуває і зараз. Зірка зазначала, що вона довго і старанно працювала, тому має право перебувати там.

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