Як повідомляє Politeka.net, вночі, в одному із міст внаслідок падіння уламків збитої ракети, за попередньою інформацією, зруйновано чотири будинки, пошкоджено 30.
На даний момент відомо про одного загиблого і ще трьох травмованих.
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Нагадаємо, у ніч на 9-го червня в період з 22.00 по 04.00 год російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.
Знищити вдалося чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam».
Також повідомлялось, що уламки збитої ракети впали на житловий сектор у місті Звягель.
Крім того, з'явилися нові кадри з місця ракетної атаки на Черкаську область.
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