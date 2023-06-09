Популярна українська співачка Злата Огневич, яка раніше активно висвітлювала ситуацію в країні та закликала допомогти постраждалим українцям, знову вирішила висловитися. Своє звернення Злата Огневич супроводжувала добіркою нових кадрів.
Так сильно змінилися орієнтири. Катастрофа прибирає все зайве – оголює душу. Життя триває серед смутку, воно переможе усі перешкоди.
Крізь найміцніший бетон завжди проростають квіти, такі тендітні, на перший погляд. Але ж ці квіти проросли крізь бетон, пам'ятаєте» - написала Злата під атмосферними фото.
У мережі поділилися своєю думкою:
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«І заграє фарбами рідна земля; Злата наша, а ти чарівна; Війна взагалі як маркер. Здавалося, що куди вже гірше, але ні, ці нелюди досі не перестають дивувати; Ви ж наша зірочка, наш діамант найдорожчий у світі;
Яскраво і красиво прямо в тон літа 💚Фантастично) дівчина з іншої планети. Дуже гарні фото, гарна Злата. Як завжди".
Раніше Огнєвич поділилася складною історією в Інстаграм.
Під час своєї прогулянки Києвом, вона вирішила показати місце, яке завжди викликає в неї тривогу. У своїх історіях у Instagram вона згадала, як на початку війни українські військові застрелили російського диверсанта просто позаду неї.
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