Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з початку війни живе на дві країни – Україну та Польщу – і продовжує знімати своє шоу "Дорослі дівчата" з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала пост, присвячений Дню захисту дітей, який назвала Днем скорботи.

Річ у тім, що на відміну від інших зірок у День захисту дітей Маша Єфросиніна опублікувала в мережі не фото зі своїми дітьми, а інфографіку з жахливими цифрами. Це цифри з кількістю загиблих, травмованих та депортованих росією дітей.

"Сьогдні для мене ніякий не день захисту дітей. Як для українки та матері, для мене це день скорботи за всіма цими невинними та беззахисними янголами, яких цинічно та безжалісно забрала та понівечила клята нечисть", - написала у підписі до публікації Маша Єфросиніна.

Українці не залишилися байдужими і почали обговорювати цю трагедію в коментарях:

"Жахлива статистика".

"Українські мами, як ніхто, розуміють суть цього дня, бо щодня мають захищати своїх дітей від війни, в яку грають дорослі".

"Мені здається більше, ніж кількість на фото".

"Вічна пам'ять загиблим діткам. Міцного здоров'я пораненим і сил і терпіння тим, кого росія викрала".

"Одним словом - виродки людства".

"І мільйонам зруйнувало життя!".

"Невимовний біль. Не змогли захистити загиблих дітей".

"Такі ж відчуття! Великий біль!".

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