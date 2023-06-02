Популярна українська співачка, дочка народної артистки України Ніни Матвієнко та дружина виконавця Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко, яка з початку війни виїхала з родиною до Великобританії, а нещодавно повернулася, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тоня Матвієнко поділилася чарівним відео зі своїми доньками.
Як відомо, Тоня Матвієнко народила першу дочку Уляну у 17 років задовго до зустрічі з Мірзояном. А через 17 років співачка народила другу доньку Ніну, батьком якої є Арсен Мірзоян. Однак, судячи з нового відео артистки, пророкованого до Дня захисту дітей, Уляна та маленька Ніна чудово ладнають, незважаючи на 18 років різниці у віці.
У ролику доньки Тоні Матвієнко знято в дорозі, вони ніби їдуть у будинку на колесах, і поки старші внизу, дівчата грають зверху. Вони цілують один одного в щоки, весело сміються та обіймаються.
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У підписі до публікації Тоня Матвієнко написала: "Ви моє життя та продовження цілої нації. Я завжди поруч, не бійтеся нічого. Мама". Шанувальники не пройшла повз нього і відразу почали коментувати нове відео артистки.
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