Популярна українська співачка, дочка народної артистки України Ніни Матвієнко та дружина виконавця Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко, яка з початку війни виїхала з родиною до Великобританії, а нещодавно повернулася, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тоня Матвієнко поділилася чарівним відео зі своїми доньками.

Як відомо, Тоня Матвієнко народила першу дочку Уляну у 17 років задовго до зустрічі з Мірзояном. А через 17 років співачка народила другу доньку Ніну, батьком якої є Арсен Мірзоян. Однак, судячи з нового відео артистки, пророкованого до Дня захисту дітей, Уляна та маленька Ніна чудово ладнають, незважаючи на 18 років різниці у віці.

У ролику доньки Тоні Матвієнко знято в дорозі, вони ніби їдуть у будинку на колесах, і поки старші внизу, дівчата грають зверху. Вони цілують один одного в щоки, весело сміються та обіймаються.

У підписі до публікації Тоня Матвієнко написала: "Ви моє життя та продовження цілої нації. Я завжди поруч, не бійтеся нічого. Мама". Шанувальники не пройшла повз нього і відразу почали коментувати нове відео артистки.

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