Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала зворушливе відео, в якому звучить її Колискова для українських дітей.

Не випадково Олександра Зарицька приурочила цю посаду саме до Дня захисту дітей. У ролику вона виконує колискову, а за її спиною можна побачити кадри з двох реальностей – до війни та під час війни. Виглядає це відео дуже зворушливо, як і слова пісні, які доводять до мурашок.

У підписі до публікації Олександра Зарицька розповіла, що День захисту дітей в Україні розпочався з трагічних новин про потерпілих та загиблих дітей під час чергової ракетної атаки на Київ.

"Серце розривається на сотні шматочків від несправедливості, адже у них попереду має бути все життя! Але в цій жахливій реальності, замість думок про перший день літа, ми всі повинні встигнути в темряві ночі за кілька хвилин сховатися від ракет. Я вірю, що одного разу маленькі українці та українки зможуть насолоджуватися безтурботним дитинством, бачити прекрасні добрі сни та сміливо мріяти про своє майбутнє!А поки разом підтримуємо їх, даруємо моменти щастя та відчуття опори, незважаючи на події навколо!І, звичайно, готуємо та перевіряємо всі необхідні умови, укриття та бомбосховища, де можна сховатися від атак. Це рятує життя!", - напсіала Олександра Зарицька.

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