Популярная украинская певица Злата Огневич, которая ранее активно освещала ситуацию в стране и призывала помочь пострадавшим украинцам, снова решила высказаться. Свое обращение Злата Огневич сопроводила подборкой новых кадров.

«Так сильно изменились ориентиры. Катастрофа убирает все лишнее – обнажает душу. Жизнь продолжается среди печали, она победит все препятствия.

Сквозь самый крепкий бетон всегда прорастают цветы, такие хрупкие, на первый взгляд. Но ведь… эти цветы проросли сквозь бетон, помните» - написала Злата под атмосферными фото.

В сети поделились своим мнением:

«И заиграет красками родная земля; Злата наша, а ты волшебная; Война вообще как маркер. Казалось, что куда уже хуже, но нет, эти изверги до сих пор не перестают удивлять; Вы же наша звездочка, наш бриллиант самый дорогой в мире;

Ярко и красиво прямо в тон лета💚Фантастически) девушка с другой планеты. Очень хорошие фото, хорошая Злата. Как всегда».

Ранее Огневич поделилась сложной историей в Инстаграм.

Во время своей прогулки по Киеву, она решила показать место, которое всегда вызывает у нее тревогу. В своих историях в Instagram она вспомнила, как в начале войны украинские военные застрелили российского диверсанта прямо позади нее.

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