Найбагатша співачка України Камалія показала, як проводить час із дітьми. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото зірка позувала на велосипеді, як і двійнята Мірабелла та Арабелла.
"Діти лікують. Як же я мрію, щоб усі українські діти були щасливими", - написала найбагатша співачка України Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі найбагатшій співачці Україні Камалії:
"Мрії повинні збуватися, так і буде!",
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Окупанти нещадно обстріляли лікарню, є загиблі та постраждалі: кадри з місця
ЗСУ влучно вдарили по лігву кадирівців: вже до Бахмута не дійдуть
Окупанти в паніці розкрили свої позиції: що насправді відбувається з "наступом" у Запорізькій області
Трагедія на річці Південний Буг, врятувати вдалося не всіх дітей: "На жаль…"
"Мирного неба Україна. Камалія, Вам сімейного щастя та благополуччя!".
Варто зазначити, що найбагатша співачка України Камалія – відома українська артистка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення організувала фонд допомоги, який допомагає біженцям. Не забуває найбагатша співачка України Камалія та про Інстаграм, де ділиться всім цікавим. А нещодавно показала, що підготувала дочок.
"Мама сказала, мама зробила! У дочок невеликі канікули, і я обіцяла, що ми обов'язково проведемо їх разом. Також ми в Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні", - написала зірка.
Останні новини України:
Нагадаємо, найбагатша співачка Камалія поділилася бідою, "прилетіло" прямо до будинку
А ще Politeka повідомляла, що найбагатша співачка Камалія поділилася лихом, "прилетіло" прямо до будинку
Також Politeka писала, що найбагатша співачка Камалія тимчасово возз'єдналася з екс-чоловіком заради дочок