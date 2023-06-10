Найбагатша співачка України Камалія показала, як проводить час із дітьми. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На фото зірка позувала на велосипеді, як і двійнята Мірабелла та Арабелла.

"Діти лікують. Як же я мрію, щоб усі українські діти були щасливими", - написала найбагатша співачка України Камалія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі найбагатшій співачці Україні Камалії:

"Мрії повинні збуватися, так і буде!",

"Мирного неба Україна. Камалія, Вам сімейного щастя та благополуччя!".

Варто зазначити, що найбагатша співачка України Камалія – відома українська артистка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення організувала фонд допомоги, який допомагає біженцям. Не забуває найбагатша співачка України Камалія та про Інстаграм, де ділиться всім цікавим. А нещодавно показала, що підготувала дочок.

"Мама сказала, мама зробила! У дочок невеликі канікули, і я обіцяла, що ми обов'язково проведемо їх разом. Також ми в Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні", - написала зірка.

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