Цього разу на своїй сторінці в Instagram Макс Барських розмістив відео з київського концерту, де він звернувся до публіки. Артист зізнався, що після катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС, думав скасувати концерт, але в останній момент вирішив усе таки виступити.

"Я довго вагався, чи доцільно зараз проводити концерти. Наскільки великим є запит у суспільства в ці трагічні для нашої країни дні. Скажу чесно, мій учорашній виступ був під загрозою перенесення. Але не виходячи на сцену, у мене не буде можливості допомагати тим, кому попри все зараз необхідна наша з вами допомога. І вчорашній концерт - тому яскраве підтвердження", — заявив Макс Барських.

Макс Барських сам родом із Херсона, тому тяжко переживає ці трагічні події.

"Його я присвятив місту, де я народився та виріс - моєму Херсону, місту, до якого прикуто зараз серце майже кожного українця. Увесь прибуток із виступу ми з командою перераховуємо на допомогу постраждалим херсонцям. Я щиро вдячний кожному глядачеві, який прийшов і своїм квитком зміг зробити внесок у загальний донат. Дякую, що вчора були зі мною, дякую за ваші теплі серця ♥️", — додав Макс Барських.

Шанувальники в коментарях підтримали Макса Барських:

"Дякую велике, Макс! Ти неймовірний! ❤️ Такі концерти дуже потрібні нам зараз. Це і благодійність, і заряд енергією, коли всі разом співаємо улюблені пісні";

"Дякую, Макс!!!❤️ Це було неймовірно! Я теж з Херсону і дуже рада була внести внести хоть трішечки допомоги".

Останні новини України:

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.