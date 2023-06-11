Відома продюсерка та колишня дружина репера Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова відверто розповіла, як змінилося її життя за 10 років.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ірина Горова зізналася, як змінилося її ставлення до кохання, роботи, людей, а також про що вона тепер мріє. Бізнесвумен супроводила пост своїми архівними фото, показавши, що внутрішні зміни вплинули і на її зовнішній вигляд.

"Помітні ззовні зміни – результат кропіткої трансформації всередині. Принаймні, моя історія про це. P.S. Не вірю, що на деяких фото це я)", — пише Ірина Горова.

Екс-дружина Потапа розповіла, що 10 років тому вважала, що слово Любов для неї зачинилось назавжди, і заборонила собі навіть думати про це почуття.

"Але «все що нас не вбиває - робить сильнішими» (це точно про мене). Зараз - я повністю відкрита для любові й розумію, що це найсолодше відчуття у світі", — наголосила Ірина Горова.

Якщо раніше продюсерка мріяла про велику сімʼю, то тепер її головна мрія - перемога України.

"Тоді я цінувала тих, хто розділяв мою точку зору, моє бачення та допомагав досягати моїх цілей. Зараз - захоплююсь людьми, що мають свою думку і можуть її донести, аргументувати; людей, сильніших за мене, з якими я можу зростати разом, а не тягнути їх за собою.

10 років тому я була частиною команди і не відчувала себе лідером, не було виокремленого Я, лише МИ. Зараз Я - людина, яка самостійно задає напрямок, ритм та темп руху команди: своїх людей, близьких по духу та цінностям. Це дуже надихаюче відчуття", — додала Ірина Горова.

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