Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, як зробила сюрприз своєю підопічною.
Як виявилося, Ірина вирішила зробити приємну несподіванку для Наді та для секретно повернулася з-за кордону. Судячи з відео, ця зустріч справді стала сюрпризом для співачки, вона навіть стрибала від щастя. Вони з продюсером довго обіймалися і сміялися, ніби справді не бачились цілої вічності. Як видно, Іра зробила ще й невеликий подарунок Наді у вигляді милий букетик тюльпанів.
У підписі до публікації Горова написала: "@nadyadorofeeva обожнює сюрпризи, тому цього разу я до Києва їхала секретно". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Іри:
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"Вау. Дуже круто і несподівано. Якщо що, я теж обожнюю сюрпризи".
"Тепер все зрозуміло! Кайф".
"Ви навіть схожі".
"Найкращі миті".
"Надя така щаслива, кайф!".
"Схожі".
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