Известная продюсер и бывшая жена рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь за 10 лет.

В этот раз на своей странице в Instagram Ирина Горовая призналась, как изменилось ее отношение к любви, работе, людям, а также о чем она теперь мечтает. Бизнесвумен сопроводила пост своими архивными фото, показав, что внутренние изменения повлияли и на ее внешний вид.

"Заметные внешне изменения – результат кропотливой трансформации внутри. По крайней мере, моя история об этом. P.S. Не верю, что на некоторых фото это я)", - пишет Ирина Горова.

Экс-супруга Потапа рассказала, что 10 лет назад считала, что слово Любовь для нее закрылось навсегда, и запретила себе даже думать об этом чувстве.

"Но "все что нас не убивает - делает сильнее" (это точно обо мне). Сейчас - я полностью открыта для любви и понимаю, что это самое сладкое ощущение в мире", - подчеркнула Ирина Горовая.

Если раньше продюсер мечтала о большой семье, то теперь ее главная мечта – победа Украины.

"Тогда я ценила тех, кто разделял мою точку зрения, мое видение и помогал достигать моих целей. Сейчас - восхищаюсь людьми, которые имеют свое мнение и могут его донести, аргументировать; людей, сильнее меня, с которыми я могу расти вместе, а не тянуть их за собой.

10 лет назад я была частью команды и не чувствовала себя лидером, не было выделенного Я, только МЫ. Сейчас Я – человек, самостоятельно задающий направление, ритм и темп движения команды: своих людей, близких по духу и ценностям. Это очень вдохновляющее ощущение", - добавила Ирина Горовая.

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