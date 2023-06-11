Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" показала себе та звернулася до українців після хейту. Зірка опублікувала фото в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Мільйон вкотре казала собі не вестися на провокації мізерного розуму, але якщо чесно, писанина деяких недоречна і дуже прикро... Шановні, перестаньте розпалювати конфлікт там, де його бути не повинно. Це безглуздо і підло, як мінімум по відношенню до нашої ж країни і її громадянам!Добре, коли це вкидання, боти і т.д., це зрозуміло для чого, але ви ведетеся, а потім займаєтеся тим же.Їх мета для мене ясна, а ваша ні!Я не можу знайти відповідь і мене реально напружує поведінка деяких індивідуумів !", - написала Слава Камінська з "НеАнгелів".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Славі Камінській з "НеАнгелів":

"Чи можна державною мовою писати пости?",

"Бляха, і якщо дійде до вас, медійні особи, що українська мова - наш код нації, а не привід самоствердження??? наші, українці".

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