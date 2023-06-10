Певица Слава Каминская из "НеАнгелов" обратилась к украинцам после хейта в свою сторону.

Певица Слава Каминская из "НеАнгелов" показала себя, ответив хейтерам. Звезда опубликовала пост в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Уважаемые, если вам, что-либо не нравится, либо вас , что-то триггерит, пожалуйста, держите свое мнение при себе. Мне не обязательно его знать , да и вас никто не спрашивал! Спасибо", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Славе Каминской из "НеАнгелов":

"Вы публичная личность! Неужели устали от ответов… Давайте откровенно, вы свалили из Украины и никак сидя там, где вы сидите, свою страну не поддерживаете! активнее угнетали свою коллегу!!",

"А действительно, вы же имеете большое количество подписчиков, почему вы не пишете о трагедии, или для вас не важно, вы рвете все отношения с вашей страной? У вас нет сторис, ничего. Это называется мой дом с краю",

"Когда-то была одна из моих любимых певиц. Нравилась именно как человек. Но война показала кто есть кто. Кто-то всеми усилиями помогает своей стране, а кто показывает, как прекрасно живется за границей и излагает истерические посты о своем бывшем".

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