Певица Слава Каминская из "НеАнгелов" показала себя, ответив хейтерам. Звезда опубликовала пост в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Уважаемые, если вам, что-либо не нравится, либо вас , что-то триггерит, пожалуйста, держите свое мнение при себе. Мне не обязательно его знать , да и вас никто не спрашивал! Спасибо", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Славе Каминской из "НеАнгелов":
"Вы публичная личность! Неужели устали от ответов… Давайте откровенно, вы свалили из Украины и никак сидя там, где вы сидите, свою страну не поддерживаете! активнее угнетали свою коллегу!!",
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Новая волна смертельных обстрелов: оккупанты ударили из всего имеющегося вооружения, кадры разрушений
Число пострадавших резко возросло: появились трагические подробности и кадры с места атаки на Одессу
Гражданская война в россии началась: оккупантам придется перебрасывать войска на внутренний фронт
"Предложил провести": новые подробности ужасного убийства украинки в Польше
"А действительно, вы же имеете большое количество подписчиков, почему вы не пишете о трагедии, или для вас не важно, вы рвете все отношения с вашей страной? У вас нет сторис, ничего. Это называется мой дом с краю",
"Когда-то была одна из моих любимых певиц. Нравилась именно как человек. Но война показала кто есть кто. Кто-то всеми усилиями помогает своей стране, а кто показывает, как прекрасно живется за границей и излагает истерические посты о своем бывшем".
Последние новости Украины:
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" похвасталась нарядом, украинцы в ярости
А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" намекнула, кто будет ее мужем
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" огорошила украинцев новостью