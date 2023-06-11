Певица Слава Каминская из "НеАнгелов" показала себя и обратилась к украинцам после хейта. Звезда опубликовала фото в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Миллион раз говорила себе не вестись на провокации скудного ума , но если честно , писанина некоторых неуместна и очень обидна … Уважаемые , перестаньте разжигать конфликт там , где его быть не должно. Это глупо и подло , как минимум по отношению к нашей же стране и ее гражданам! Ладно , когда это вброс , боты и тд , это понятно для чего , но вы ведетесь , а после занимаетесь тем же. Их цель для меня ясна , а ваша нет ! Я не могу найти ответ и меня реально напрягает поведение некоторых индивидуумов!", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Славе Каминской из "НеАнгелов":

"Можно ли на государственном языке писать посты?",

"Бляха, и если дойдет до вас, медийные лица, что украинский язык - наш код нации, а не повод самоутверждения??? Вы по умолчанию должны уже давно перейти на наш язык, чтобы все (и россия тоже) поняли, что вы - наши, украинские".

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