Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", висловилася про те, як навіть звичайні речі починаю її лякати.

Популярна українська співачка Злата Огневич , яка, на відміну від багатьох зірок, не втекла за кордон, продовжує підтримувати ЗСУ та збирати кошти для гуманітарної допомоги постраждалим від російських обстрілів. На цей раз артистка зізналася, як навіть банальні речі можуть її стурбувати.

«Київ накрило зливою сильною, а в нас були зйомки заплановані. Але трохи все ж таки встигли!

Тепер сховалася від зливи, кожна блискавка та грім викликає страх. Психіка знищена вщент» - поділилася емоційно Злата Огневич. Артистка також поділилася деякими особистими зауваженнями, щоби привернути увагу аудиторії.

Після всіх переживань Огневич вирішила поділитися новими кадром із особистими зауваженнями.

"Хто я? Наразі це питання не кризи середнього віку. Це питання національної ідентичності. #відповідь» - поділилася Огневич під фото.

Як і очікувалося, багато хто відразу відреагував на слова Злати: «Ми Українці ми дуже сильні та незламні 🫶🏻; Справжня людина, небайдужа до чужого горя. Саме на таких людях тримається і триматиметься цей світ; Ми супер людяний народ. Це головне".

Останні новини України:

Нагадаємо, День скорботи: Єфросиніна показала у цифрах, скільки дитячих життів забрала війна.

Як повідомляла Politeka, У них 17 років різниці у віці: дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала, які стосунки у її дочок.

Також Politeka писала, що "Серце розривається": Зарицька з KAZKA присвятила колискову дітям, які постраждали від війни.