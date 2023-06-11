Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", высказалась о том, как даже обычные вещи начинаю ее пугать.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая в отличие от многих звезд не сбежала за границу, продолжает поддерживать ВСУ и собирать средства для гуманитарной помощи пострадавшим от российских обстрелов. В этот раз артистка призналась, как даже банальные вещи могут ее обеспокоить.

«Киев накрыло ливнем сильным, а у нас были съемки запланированные. Но немного все же успели!

Теперь спряталась от ливня, каждая молния и гром вызывает страх. Психика уничтожена в хлам» - поделилась эмоционально Злата Огневич. Артистка также поделилась некоторыми личными замечаниями, чтобы привлечь внимание аудитории.

После всех переживаний Огневич решила также поделиться новыми кадром с личными замечаниями.

«Кто я? Теперь это вопрос не кризиса среднего возраста. Это вопрос национальной идентичности. #ответочевидный» - поделилась Огневич под фото.

Как и ожидалось, многие сразу отреагировали на слова Златы: «Мы Украинцы мы очень сильны и несокрушимы 🫶🏻; Настоящий человек, неравнодушный к чужому горю. Именно на таких людях держится и будет держаться этот мир; Мы супер человечный народ. Это главное».

Последние новости Украины:

Напомним, День скорби: Ефросинина показала в цифрах, сколько детских жизней унесла война.

Как сообщала Politeka, У них 17 лет разницы в возрасте: жена Мирзояна Тоня Матвиенко показала, какие отношения у ее дочерей.

Также Politeka писала, что, "Сердце разрывается": Зарицкая из KAZKA посвятила колыбельную детям, пострадавшим от войны.