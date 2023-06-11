Популярная украинская певица Злата Огневич, которая в отличие от многих звезд не сбежала за границу, продолжает поддерживать ВСУ и собирать средства для гуманитарной помощи пострадавшим от российских обстрелов. В этот раз артистка призналась, как даже банальные вещи могут ее обеспокоить.
«Киев накрыло ливнем сильным, а у нас были съемки запланированные. Но немного все же успели!
Теперь спряталась от ливня, каждая молния и гром вызывает страх. Психика уничтожена в хлам» - поделилась эмоционально Злата Огневич. Артистка также поделилась некоторыми личными замечаниями, чтобы привлечь внимание аудитории.
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После всех переживаний Огневич решила также поделиться новыми кадром с личными замечаниями.
«Кто я? Теперь это вопрос не кризиса среднего возраста. Это вопрос национальной идентичности. #ответочевидный» - поделилась Огневич под фото.
Как и ожидалось, многие сразу отреагировали на слова Златы: «Мы Украинцы мы очень сильны и несокрушимы 🫶🏻; Настоящий человек, неравнодушный к чужому горю. Именно на таких людях держится и будет держаться этот мир; Мы супер человечный народ. Это главное».
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