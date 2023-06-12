Полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков закликав запровадити війська НАТО в Україну. Фахівець спрогнозував , чия армія сильніша, даючи коментарі "Фабриці новин".

"Для путінської армії це означатиме безславний кінець, тому що протистояти мощі військ НАТО, їх озброєнню, у путіна на такої можливості немає. Це він чудово розуміє, чудово розуміють його генерали. Вони можуть брехати на весь світ, що вони воюють з НАТО, але вони поки що воюють з Україною. Так, Україна безумовно спирається на підтримку західної коаліції, але вони все ж таки воюють з Україною і зазнають поразки. З НАТО вони ще не воювали. Я думаю, що вони чудово для себе розуміють смертельну небезпеку такого сценарію", - повідомив спеціаліст у коментарі.

При цьому експерт зазначив, що введення військ НАТО не варто розцінювати як третю світову війну. Він нагадав, що будь-яка війна залучає десятки держав з обох боків. У Другій світовій брали участь понад 100 країн, де були величезні коаліції, які протистояли одна одній. Тут же буде одна велика коаліція, яка протистоятиме божевільному диктатору, тому цю війну не можна назвати світовою.

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