Популярна українська співачка Злата Огневич, яка раніше висвітлювала ситуацію в країні та закликала допомогти постраждалим українцям, вирішила поділитися новими кадрами та заінтригувала елегантним чином.

На цей раз артистка вирішила зацікавити не обговоренням своєї творчості, цього разу Злата вирішила показати стильний льотний образ без зайвих та дорогих прикрас.

"Побачення з улюбленим містом" - написала Злата під кадрами.

У мережі почали оцінювати новий образ Огневич:

«Вау, а можете сказати де це так добре у Києві?; Уяви, просто пішов погуляти до Ботанічного, а там Злата; неймовірна краса завжди; Така красива...сукня😊; Сукня неймовірна і вам дуже пасує

Златочка у вас гарне плаття; Яка ж ви красуня!; чарівна Злата» - поділилися в мережі своїми думками українці.

Так сильно змінилися орієнтири. Катастрофа прибирає все зайве – оголює душу. Життя триває серед смутку, воно переможе усі перешкоди.

Крізь найміцніший бетон завжди проростають квіти, такі тендітні, на перший погляд. Але ж ці квіти проросли крізь бетон, пам'ятаєте» - написала Злата під атмосферними фото.

Останні новини України:

Нагадаємо, День скорботи: Єфросиніна показала у цифрах, скільки дитячих життів забрала війна.

Як повідомляла Politeka, У них 17 років різниці у віці: дружина Мірзояна Тоня Матвієнко показала, які стосунки у її дочок.

Також Politeka писала, що "Серце розривається": Зарицька з KAZKA присвятила колискову дітям, які постраждали від війни.