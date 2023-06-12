Популярная украинская певица Злата Огневич, которая ранее освещала ситуацию в стране и призывала помочь пострадавшим украинцам, решила поделиться новыми кадрами и заинтриговала элегантным образом.
В этот раз артистка решила заинтересовать не обсуждением своего творчества, в этот раз Злата решила показать стильный летный образ без лишних и дорогих украшений.
«Свидание с любимым городом» - написала Злата под кадрами.
В сети принялись оценивать новый образ Огневич:
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«Вау, а можете сказать где это так хорошо в Киеве?; Представь, просто пошел погулять в Ботанический, а там Злата; невероятная красота всегда; Такое красиво...платье😊; Платье невероятное и вам очень идет
Златочка у вас красивое платье; Какая же вы красавица!; волшебная Злата» - поделились в сети своими мнениями украинцы.
«Так сильно изменились ориентиры. Катастрофа убирает все лишнее – обнажает душу. Жизнь продолжается среди печали, она победит все препятствия.
Сквозь самый крепкий бетон всегда прорастают цветы, такие хрупкие, на первый взгляд. Но ведь… эти цветы проросли сквозь бетон, помните» - написала Злата под атмосферными фото.
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