"Телеведучий і зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, показав кадри з евакуації."

Український телеведучий Даніель Салем, який водночас є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, поділився зворушливим відео. Справа в тому, що цього разу Салем вирушив з іншими воїнами на допомогу Херсонщині.

Українців продовжують евакуювати, розшукувати та збирають бідних тварин, які намагаються вижити у затоплених містах.

«Якщо ми не зможемо доїхати, то ми дійдемо. Якщо ми не зможемо прийти, ми допливемо! У будь-якому разі перемога за нами» – написав Салем під відео.

У мережі підтримують Салема та інших воїнів ЗСУ:

«Ви Герої. Пишаємося вами. Наші воїни найкращі у світі; Ви справжні воїни, королі серед чоловіків, леви серед тварин, ви наші мужні українці! Нехай вам Боженька допомагає, ви всі найкращі; Пройти крізь вогонь і воду, обстріли і залишатися таким позитивником 😍 Найсильніша нація».

Також в іншому відео, яке викликало хвилю емоцій в українців, знову видно, як Даніель Салем та інші військові допомагають евакуювати людей.

Коментарі користувачів у соціальних мережах свідчать про те, що вони не можуть дивитися на ці кадри без сліз, і вони захоплені незламним духом українського народу.

"Незламна Велика Нація" - пише Салем.

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