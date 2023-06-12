Український телеведучий Даніель Салем, який водночас є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, поділився зворушливим відео. Справа в тому, що цього разу Салем вирушив з іншими воїнами на допомогу Херсонщині.
Українців продовжують евакуювати, розшукувати та збирають бідних тварин, які намагаються вижити у затоплених містах.
«Якщо ми не зможемо доїхати, то ми дійдемо. Якщо ми не зможемо прийти, ми допливемо! У будь-якому разі перемога за нами» – написав Салем під відео.
У мережі підтримують Салема та інших воїнів ЗСУ:
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«Ви Герої. Пишаємося вами. Наші воїни найкращі у світі; Ви справжні воїни, королі серед чоловіків, леви серед тварин, ви наші мужні українці! Нехай вам Боженька допомагає, ви всі найкращі; Пройти крізь вогонь і воду, обстріли і залишатися таким позитивником 😍 Найсильніша нація».
Також в іншому відео, яке викликало хвилю емоцій в українців, знову видно, як Даніель Салем та інші військові допомагають евакуювати людей.
Коментарі користувачів у соціальних мережах свідчать про те, що вони не можуть дивитися на ці кадри без сліз, і вони захоплені незламним духом українського народу.
"Незламна Велика Нація" - пише Салем.
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