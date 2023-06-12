Співак та екс-ведучий шоу "Орла та Решки" Коля Серга, а також співак із гурту "Бумбокс", які тепер служать у ЗСУ, вразили кадрами.

Українські музиканти Коля Серга та Андрій Хливнюк, які беруть активну участь у захисті України від російських окупантів у Збройних силах (ЗСУ), поділилися фотографіями, на яких вони з'являються поруч із Валерієм Залужним.

На своїх сторінках у Instagram вони опублікували ці знімки, але з міркувань безпеки не вказали точне місце, де вони були зроблені.

Коля Серга супроводив своє селфі із Залужним загадковим підписом: "А далі буде цікаво".

У коментарях під фотографіями українці висловили надію на швидку перемогу у боротьбі та звільнення від окупації.

«А російська казала, що ні) Живий, прекрасний); Потужність та потужність💪Надія та впевненість. Краса та сила; Коли закінчиться війна, чекаю Пісню Калина; Крутість цього фото просто зашкалює!; Нічого собі; кожен у своєму просторі! Ви прекрасні".

Раніше на своїй сторінці в Instagram Коля Серга, який наполегливо відстоював російську мову в Україні і лише під час повномасштабного вторгнення в публічній площині перейшов українською, показав своєрідну листівку з минулого життя.

"24.02.2022 року мав бути мій концерт у Миколаєві. І я майже до нього доїхав. Зупинився в Одесі кілька годин поспати, а о п'ятій ранку почалася повномасштабна війна. Сьогодні дорогою на Херсонщину побачив цей плакат. Як листівку з того життя, якої більше ніколи не буде", - розповів Микола Серга.

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