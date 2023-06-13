Колишня дружина Володимира Остапчука розповіла про неналежну поведінку її екс-чоловіка через те, що вони ще не поділили майно.

Нотаріус Христина Горняк, колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, була вражена тим, що її екс-чоловік вирішив оселитися у будинку з новою дівчиною. Причому цей будинок Христина та Володимир будували разом і після розлучення ще навіть не поділили майно, тоді як Остапчук вирішив з новою дівчиною облаштуватись саме там.

Христина висловила своє обурення тим, що її колишній чоловік облаштовує їхній спільний будинок спільно з молодою партнеркою, яку вони самі будували під час шлюбу. Вона звернулася до Катерини, знаючи, що та стежить за її акаунтом у Instagram. Горняк звернулася до неї як до нотаріуса і попросила не чіпати їхнього спільного будинку, поки вони не розділять його.

Христина підкреслила, що вона не ображається і кожен чинить по-своєму, але вона хотіла б, щоб Катерина спочатку обговорила з нею питання про їхній спільний будинок, який вони звели під час шлюбу. Вона запропонувала, щоб Катерина викупила її частку і робила з будинком усе, що захоче. Христина вказала, що зносити стіни та проводити ремонт без її згоди є неетичним та схожим на крадіжку.

«Перш ніж планувати зносити стіни у нашому з Володимиром спільному будинку, який ми будували ще у шлюбі і поки що не поділили, бажано зі мною це питання вирішити. Викупіть мою частину, наприклад, а потім зносіть, що хочете, будуйте та живіть. Бо якось це зовсім негарно виходить красти», — зауважила Горняк.

Горняк також зазначила, що лише після повного вирішення питання про долю їхнього спільного будинку можна буде розпочинати його облаштування.

Вона наголосила, що хотілося б, щоб стіни в її будинку не зносилися доти, доки вони не ухвалять остаточного рішення, особливо тими, кому будинок не належить.

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