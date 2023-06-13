Бывшая жена Владимира Остапчука рассказала о неподобающем поведении ее экс-мужа из-за того, что они еще не разделили имущество.

Нотариус Кристина Горняк, бывшая супруга шоумена Владимира Остапчука, была поражена тем, что ее экс-супруг решил поселиться в доме с новой девушкой. Причем этот дом Кристина и Владимир строили вместе и после развода еще даже не разделили имущество, тогда как Остапчук решил с новой девушкой обустроиться именно там.

Кристина выразила свое возмущение тем, что ее бывший муж обустраивает их общий дом совместно с молодой партнершей, который они сами строили во время брака. Она обратилась к Екатерине, зная, что та следит за ее аккаунтом в Instagram. Горняк обратилась к ней как к нотариусу и попросила не трогать их общий дом, пока они не разделят его.

Кристина подчеркнула, что она не обижается и каждый поступает по-своему, но она хотела бы, чтобы Екатерина сначала обсудила с ней вопрос об их общем доме, который они построили во время брака. Она предложила, чтобы Екатерина выкупила ее долю и затем делала с домом все, что захочет. Кристина указала, что сносить стены и проводить ремонт без ее согласия является неэтичным и похоже на кражу.

«Прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили еще в браке и пока не поделили, желательно со мной это вопрос решить. Выкупите мою часть, например, а затем сносите, что хотите, стройте и живите. Потому что как-то это совсем некрасиво получается воровать», — отметила Горняк.

Горняк также отметила, что только после полного разрешения вопроса о судьбе их общего дома, можно будет приступать к его обустройству.

Она подчеркнула, что хотелось бы, чтобы стены в ее доме не сносились до тех пор, пока они не примут окончательное решение, особенно теми, кому дом не принадлежит.

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