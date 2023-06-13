Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка торік вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, в інтерв'ю Раміні Есхакзай відверто розповіла про стосунки із чоловіком-аб'юзером. За словами артистки, це було після виходу на екрани серіалу "Школа", коли вона набула широкої популярності.

Як зазначила Анна Трінчер, їй на той момент було 18 років, і вона була по суті дитиною, тоді як її обранцю було 33 роки. Вона переїхала до нього на п'ятий день знайомства і спочатку було нормально, а потім почався аб'юз.

Чоловік поступово скоротив усі зв'язки Ані з друзями і навіть родичами, потім змушував її худнути і виснажував дієтами, як їй на благо. Незабаром дійшло і до се**уального насилля.

"Я плакала. Я не могла дати відсіч людині, яка на 15 років старша за мене. Це ж чоловік. Я була маленька і беззахисна", - згадала Анна Трінчер свої переживання.

Як розповіла Анна Трінчер, тільки її нинішній чоловік Олександр Волошин зміг повернути її до повноцінного життя, і вона змогла отримувати задоволення.

Останні новини України:

Нагадаємо, Анатоліч показав несподівані кадри з інтерв'ю з Будановим: "Моя найкраща робота".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос із "Танців зі зірками" розлютила українців різкою поведінкою на тлі трагедії: "Ну так, дуже розумно".

Також Politeka писала, що "Буде смачно та красиво": "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з листкового тіста.