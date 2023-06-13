Український телеведучий Даніель Салем, який водночас є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, був вкрай обурений вчорашньою подією. Причому артиста через його справедливий гнів заблокували в соціальних мережах.
Як відомо, 12 червня найбільш висока будівля у світі, розташована в місті Дубай, була прикрашена квітами прапора країни-агресора, щоб привітати росіян із "Днем Росії".
На сторінці в соціальній мережі було опубліковано відео з гімном РФ, яке супроводжується вітаннями з днем росії.
Представники прес-служби зазначили, що увечері 12 червня Бурдж Халіфа відзначає "видатні досягнення Росії". Більше того, вони також побажали росіянам "майбутнього, заснованого на єдності та процвітанні".
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"Ви знущаєтеся?" - також написав Даніель Салем, побачивши позора. Тисячі людей влаштували скандал через те, що відбувається.
"Яка ганьба! Ви підтримуєте тероризм! Цієї ночі ще одна російська ракета зруйнувала житловий будинок. Люди просто спали вдома. Так що ви насправді святкуєте? Ці кольори рефлексії, хвороби, хвороби;
Щоб колись ці подарунки почнуть вас бомбити, щоб у вас також світився їх прапор #russiaisaterroriststate; росія вбиває людей щодня, знищує міста та тисячі людей, і ви підтримуєте це» - написали в мережі.
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