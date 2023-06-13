Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который после 24 февраля служит в рядах ВСУ, публично возмутился безнравственному случаю.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который одновременно является военным в Вооруженных Силах Украины и защищает страну от российских оккупантов, был крайне возмущен вчерашним происшествием. Причем артиста из-за его справедливого гнева заблокировали в социальных сетях.

Как известно, 12 июня наиболее высокое здание в мире, расположенное в городе Дубай, было украшено цветами флага страны-агрессора, чтобы поздравить россиян с "Днем рф".

На странице в социальной сети было опубликовано видео с гимном РФ, сопровождаемое поздравлениями с днем россии.

Представители пресс-службы отметили, что вечером 12 июня Бурдж Халифа отмечает "выдающиеся достижения России". Более того, они также пожелали россиянам "будущего, основанного на единстве и процветании".

"Вы издеваетесь?" - также написал Даниэль Салем, увидев позравление. Тысячи людей устроили скандал из-за происходящего.

«Какой позор! Вы поддерживаете терроризм! Этой ночью еще одна российская ракета разрушила жилой дом. Люди просто спали дома. Так что вы на самом деле празднуете??; Эти цвета рефлексии, болезни, болезни;

Чтоб когда эти подарки начнут вас бомбить, чтобы у вас также светился их флаг🙌 #russiaisaterroriststate; россия убивает людей ежедневно, уничтожает города и тысячи людей, и вы поддерживаете это» - написали в сети.

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