Популярна українська співачка та блогерка Ганна Трінчер разом зі своїм чоловіком Олександром Волошиним висловилися про досить особисті речі. Сам чоловік артистки вирішив порушити також актуальну тему, що стосується служби.

Постійно наражаючись на негативні коментарі, бізнесмен і блогер Олександр Волошин стикається з критикою за те, що не приєднався до Збройних Сил України під час війни.

У своєму інтерв'ю Олександр зазначає, що вже на самому початку конфлікту з'явилося в нього бажання підняти зброю та взяти участь у боротьбі. Однак його вітчим, який сам є ветераном військової служби, відмовив його від цієї ідеї.

«Я за день до початку війни якось відчув, що треба перерахувати гроші для ЗСУ — поклав 50 тисяч, коли це ще не було мейнстримом. А потім я подзвонив баті, чи запитав щось потрібно, але він сказав, що нічого не почнеться, я мушу забрати маму і бути відповідальним за неї.

Я подзвонив баті і сказав, що хочу виконувати свій обов'язок. Він спитав, по-перше, хто буде з мамою, а по-друге, пояснив, як усе це відбувається... Я ж думав, що патрони подаватиму, адже я не вмію нічого, але батя сказав, що все буде гірше». , – розповів Волошин.

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