Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" показала себе та розповіла про хейт. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Ви там мені пишете всякі гидоти і так далі, а мені Лаура щойно помстилася за вас усіх, сказала: "Мамо, у тебе губи, як у Інстасамки". Я ж залізла в Інтернет і подивилася, хто це... Спасибі, дочка", - сказала Слава Камінська з "НеАнгелів".

Варто зазначити, що Слава Камінська з "НеАнгелів" – відома українська співачка, яка після 15 років існування гурту зайнялася сольною кар'єрою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Слава Камінська з "НеАнгелів" поїхала з дітьми до Нідерландів. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А нещодавно зірку захейтіли через публікацію, де розповіла про свою нову обновку.

"Пам'ятаю, як колись ми обговорювали стиль європейців. На той момент, мені здавалося, що вони одягаються, абияк, а насправді, одягаються вони, як зручно. Мені, наприклад, зручно гуляти в нічні за 10€. Вай нот?", - написала Слава Камінська з "НеАнгелів" у той час, коли сталася трагедія на Херсонщині.

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