На своїй сторінці в Instagram Ксенія Мішина поділилася невеликими зауваженнями щодо того, як оцінюють в інших країнах наше облаштування комфорту міста. Артистка була здивована тим, як виглядають деякі супермаркети в деяких країнах, розкривши певний плюс життя в нашій країні, про яке вона сама раніше не замислювалася.
«Доброго ранку, ми вже в Болгарії, наша друга зупинка, а потім їдемо далі! Вже проїхали Молдову та Румунію, і я вам скажу, вони були б у захваті від наших заправок, бо наші заправки, як супермаркети. Чесно, я була здивована» - заявила Мішина про свої враження від початку поїздки.
Як відомо, сама Мішина багато подорожує не тільки через роботу, тому їй є з чим порівнювати різні місця зі своїх поїздок.
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Раніше Мішина емоційно прокоментувала жахливі наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.
"Вся трагедія, що триває в Україні вже другий рік, стає ще більшою трагедією, коли розумієш, що всі ці організації, які стільки років створювали у свідомості людей захист, безпеку та справедливість, виявилися далекі від цих ідеалів.
Виходить, що в цьому світі можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, прати з лиця землі міста, на очах усього світу і нічого за це не отримувати?", - обурюється "Холостячка" Мішина.
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