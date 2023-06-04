Украинская актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина решила привлечь внимание к похудевшей фигуре, но смутила одной деталью на отдыхе. Как известно, артистка несколько месяцев назад рассказала, как сбросила более 10 кг и теперь весит всего 45 кг.

Тогда откровения Мишиной раскритиковали в сети, ведь после этого Мишина делает акценты только на фигуре и всячески показывает, как заметно она преобразилась после всех усердий в спортзале.

В этот раз Мишина на отдыхе в купальнике показала, как позволяет себе веселиться. Однако многие заметили одну неловкую деталь - заметно увеличенные ноги Мишиной, что по их мнению, выглядело несколько неестественно:

«Зная, сколько труда, сил и терпений, вложено в это, тело очень классно!; Мишину удлинили до отказа; Сейчас некстати выставлять такие снимки; Пельмень вылез 😂; У кого-то война, а кому-то все за*бись; Ноги зачем так удлинили?);

Красавица, что тут скажешь🫠; Фантастические ножки!!🤩; а по мне, так перестарались с ногами, не реалистично выглядит уже» - пишут в адрес Мишиной под постом.

Еще недавно Мишина призналась, что быть матерью с самого начала было непросто, ведь тогда она была молода и одна планировала растить сына.

Артистка наладила доверительные отношения с ребенком и постоянно занимается его развитием.

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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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