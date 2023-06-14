На своей странице в Instagram Ксения Мишина поделилась небольшими замечаниями о том, как оценивают в других странах наше обустройство комфорта города. Артистка была удивлена тем, как выглядят некоторые супермаркеты в некоторых странах, раскрыв определенный плюс жизни в нашей стране, о котором она сама ранее не задумывалась.
«Доброе утро, мы уже в Болгарии, наша вторая остановочка, а потом едем дальше! Уже проехали Молдову и Румынию, и я вам скажу, они были бы в восторге от наших заправок, ибо наши заправки, как там супермаркеты. Честно, я была немного удивлена» - заявила Мишина о своих впечатлениях от начала поездки.
Как известно, сама Мишина много путешествует не только из-за работы, поэтому ей есть с чем сравнивать самые разные места из своих поездок.
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"Вся трагедия, продолжающаяся в Украине уже второй год, становится еще большей трагедией, когда понимаешь, что все эти организации, столько лет создававшие в сознании людей защиту, безопасность и справедливость, оказались далеки от этих идеалов.
Выходит, что в этом мире можно отбирать чужие земли, приходить войной на соседние государства, убивать людей, стирать с лица земли города, на глазах у всего мира и ничего за это не получать?", - возмущается "Холостячка" Мишина.
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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
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