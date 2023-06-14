Український артист Віталій Козловський отримав повістку. Зірка опублікувала фото з військкомату у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Ось і до мене прийшла повістка", - написав Віталій Козловський у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть",

"Капець, люди чого ви такі злі. Правда, чи не так, це на його совісті. Ви за себе відповідайте, а не за когось ..... Самі що робите, щоб війна швидше закінчилася !!!!!! !",

"Отримати ще не означає піти воювати, піар",

"Козловський хворий на голову, псих. Давайте зберемо 1000 підписів, що Віталія на війну не можна, він не здорова талановита людина. Від команди Козловського багато допомоги та користі як від волонтерів, Навіть Кондратюк підтвердить",

"Млинець, сотні чоловіків різного віку та професій щодня отримують повістки, і всі йдуть! Ніхто з них не має права обирати-йти чи ні! Нікого з них не запитують – хочеш чи ні?! Ідуть усі! Чим Козловський відрізняється? Чому так всі рознервувалися? Вас, взагалі, не бентежить той факт, що співакам, артистам, ведучим, чоловікам артисток-співачок-ведучих повістки не вручають? Чому, не замислювалися? Чим вони кращі за чоловіків-інженерів".

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