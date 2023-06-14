Антон Савлєпов розповів, що він родом з Харківської області, яка була окупована на початку повномасштабного вторгнення рф до України.
«Моя мала батьківщина була швидко та надовго окупована. Українці регулярно виходили на мітинги супротиву. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували. Дехто повертався морально та фізично покаліченим, а про інших досі нічого не відомо…», - розповів Савлєпов у своїму відеозверненні.
Артист підкреслив, що полонених цивільних майже не обмінюють і вони рідко потрапляють у списки на обмін. Більше того, за документами вони фактично навіть не полонені, а зникли безвісти.
Ця трагедія, як з’ясуалось, торкнулась і родини Савлєпова.
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«Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї сім'ї. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий самий, як і багато-багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором», - повідомив Савлєпов.
Нагадаємо, раніше український артист і учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розійшовся з дружиною, російською актрисою Іриною Горбачовою.
«Вже півроку ми не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. Дякую за розуміння", - повідомляв Антон псля того, як Горбачова з’явилася на червоній доріжці кінофестиваля в Москві.
Із Горбачовою музикант побрався у 2021-му. Пара зіграла скромне весілля у Каппадокії. До речі, Ірина народилася в Маріуполі, де прожила до 9 років.
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