Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як веселилася на святі разом із гостями та чоловіком.

Вчора, 13 червня, Катерині Рєпяховій, дружині українського співака Віктора Павлика, виповнилося 29 років, і вона вирішила відсвяткувати цей особливий день в оточенні своїх близьких у мальовничих Карпатах.

У своєму Instagram-фотоблозі Катерина поділилася щасливими знімками зі святкування. Вона висловила свою подяку рідним за привітання та розповіла, що цього дня вона загадала особливе бажання.

"Вчора я відсвяткувала свої 29 років. Я хочу подякувати всім моїм близьким, які були поряд зі мною в цей важливий момент! Моє загадане бажання залишається таємницею, і воно відноситься до всіх без винятку", - сказала Катерина.

Після цього Репяхова також показала, як розважалися її гості. А розважав їх увечері своїми піснями Павлик, чоловік блогерки. Друзі Репяхової поділилися відео із "мініконцерту" співака.

До цього на кадрах дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, як насолоджується відпочинком у горах.

"Сюди я повертаюся знову та знову. Карпати", - написала дружина Віктора Павлика Катя Репяхова.

"Сподіваюся, що за пропуском їздили", - відповів один із фанатів у коментарях.

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